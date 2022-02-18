Eskişehir'de yeni hız tespit sistemleri kullanılmaya başlandı - Haberler
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Eskişehir'de yeni hız tespit sistemleri kullanılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de yeni hız tespit sistemleri kullanılmaya başlandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ankara-Sivrihisar karayoluna konumlandırılan hız tespit sistemleri aktif edildiğini açıkladı.

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ankara- Sivrihisar karayoluna konumlandırılan hız tespit sistemleri aktif edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen PTS-EDS Projesi kapsamında, ortalama hız tespiti sistemi Sivrihisar-Ankara/Ankara- Sivrihisar arasında tarihinde aktif olarak kullanılmaya başlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yeni hız tespit sistemleri kullanılmaya başlandı

Eskişehir'de yeni hız tespit sistemleri kullanılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Sivrihisar, Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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