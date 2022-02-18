Eskişehir'de yeni hız tespit sistemleri kullanılmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ankara-Sivrihisar karayoluna konumlandırılan hız tespit sistemleri aktif edildiğini açıkladı.
SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ankara- Sivrihisar karayoluna konumlandırılan hız tespit sistemleri aktif edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen PTS-EDS Projesi kapsamında, ortalama hız tespiti sistemi Sivrihisar-Ankara/Ankara- Sivrihisar arasında tarihinde aktif olarak kullanılmaya başlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR