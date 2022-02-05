Eskişehir'de Yemeksepeti Banabi kuryelerinden eylem

ESKİŞEHİR (İHA) - Yemeksepeti Banabi çalışanları, eylemlerinin 5'inci gününde konvoy yaparak Eskişehir caddelerini turladı.

Bekledikleri zammı alamadıkları için kontak kapatan Eskişehir'deki Yemeksepeti Banabi kuryeleri, eylemlerinin 5'inci gününde şehrin işlek caddelerinde sivil motosikletleri ve araçlarıyla konvoy düzenledi. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak slogan atan işçilere yol kenarındaki insanlar da alkışlarla destek verdi. Yaklaşık 10 araçlık kortej, korna çalarak eylemlerine devam etti. - ESKİŞEHİR