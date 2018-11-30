Eskişehir'de, Yayalara Yol Vermeyen Sürücüler Uyarıldı

Eskişehir'de, polis ekipleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüleri uyardı. Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Emniyet Amiri Zafer Aydın, "Sürücülerin, yayalara yol vermesiyle alakalı bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin İsmet İnönü Caddesi'nde yaptığı uygulamada, yaya geçidinden geçmek isteyenlere yol vermeyen sürücüler durdurulup, tek tek uyarıldı. Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Emniyet Amiri Aydın, yaya geçitlerinde ilk geçiş önceliğinin yayalara ait olduğunu belirterek, "Bugün son kanun değişikliği ile beraber yaya geçitlerinde, kavşak başlangıçlarında, okul geçitlerinde sürücülerin yayalara yol vermesiyle alakalı bilgilendirme faaliyeti yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha da bilinçlendirilmesi anlamında, özellikle yaya geçitlerine yaklaşımlarında hızı azaltarak, yayaların mevcut olması halinde ilk geçiş önceliğinin yayalara vermesi gerekiyor. Verilmemesi halinde de 'Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre 488 liralık idari para cezasının uygulanacağını sürücülere anlatıyoruz" diye konuştu.