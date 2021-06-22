Eskişehir'de Yaya yollarında sıkı denetim
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Eskişehir'de Yaya yollarında sıkı denetim

Eskişehir'de Yaya yollarında sıkı denetim
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, yayalaştırılmış bölgelerde ve bisiklet yollarında motosiklet kullanan sürücüleri uyardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri motorlu taşıt trafiğine kapalı alanlara giriş yapan motosikletli sürücülere karşı denetim yapıyor.

UKOME kararıyla her türlü motorlu taşıta girişi yasaklanan bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, yaya güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için motosiklet sürücülerine uyarılarda bulundu. Bu kapsamda ekipler son olarak, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve Kanlıkavak Parkı çevresinde motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarını, yaya bölgelerine girmemeleri ve tescil belgelerini yanlarında bulundurmaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, motosikletlerini kaldırımlara bırakarak kaldırım işgali yapan işletmelerin araçlarını yaya alanından kaldırttı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaya ve bisiklet yollarında denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacağını belirttiler.

Kaynak: Bültenler

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