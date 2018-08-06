Eskişehir'de Yaşam Parkı Kurulacak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Yaşam Parkı projesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Kesikbaş, yazılı açıklamasında, bu projenin, insanların sadece zorunlu olarak çalışmaya geldiği bir alan değil aynı zamanda nitelikli zaman da geçirebileceği bir cazibe merkezi oluşturma düşüncesiyle Eskişehir'deki sanayicilerle paylaşıldığını kaydetti.

Bu parkın OSB'de kurulacağını aktaran Kesikbaş, "Eskişehir Yaşam Parkı adıyla OSB tarafından yapılacak yaşam alanının bünyesinde ticari ve sosyal birimlerin yanı sıra kreş, konferans salonu, kongre merkezi ve müze gibi birimler olacak." değerlendirmesinde bulundu.