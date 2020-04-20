Eskişehir'de yasak sonrası pazarlar ve sokaklar doldu
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Eskişehir'de yasak sonrası pazarlar ve sokaklar doldu

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarları ve araç trafiğine kapalı olan caddeler, insanlarla doldu.

20.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:59
Eskişehir'de yasak sonrası pazarlar ve sokaklar doldu

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarları ve araç trafiğine kapalı olan caddeler, insanlarla doldu. Haftalık ihtiyaçların yanı sıra yaklaşan ramazan ayı nedeniyle alışveriş yapanların sayısı artarken, polis ekipleri banka önleri ve caddelerde sosyal mesafe uyarısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Eskişehir sokaklarında yine yoğunluk gözlendi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte semt pazarlarında da kalabalık dikkat çekerken araç trafiğine kapalı olan ve giriş çıkışları polis ekiplerince demir bariyerlerle kapatılan caddelerde kuyruklar uzadı. Caddelere giriş yapmak isteyenlerin polis ekiplerince kimlikleri kontrol edilirken, sağlık görevlilerince de ateşleri kontrol ediliyor. Ayrıca kontrol altındaki Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerine maskesiz girişlere izin verilmiyor.

Koronavirüs vakasının 670 olduğu kentte semt pazarlarının giriş-çıkışları da polis ekiplerince kontrol altına alındı. Maskesiz girişlere izin verilmezken, devriye gezen polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulunuyor. Hava sıcaklığının 23 dereceye yükseldiği şehirde tedbirlere rağmen kentin insan kalabalığın olduğu caddeler de polis ve zabıta ekiplerince "Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler, salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir" diye anonslar yapılıyor.Halkın yasak sonrası alışveriş telaşına düştüğünü ifade eden Gökhan Kaya, "Kısa süreli sokağa çıkma yasağının ardından her yerde kalabalık oluyor. Bence sokağa çıkma yasağı olacaksa, uzun süreli olması gerekiyor. Herkes şimdi erzak alma derdine düştü. Onun içinde sokaklar çok kalabalık" dedi.204 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Öte yandan Eskişehir Valiliği iki günlük sokağa çıkma yasağında, 204 kişiye yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildiğini açıkladı.


Kaynak: DHA

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