Eskişehir'de yasak başladı, sokaklar boşaldı
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Eskişehir'de yasak başladı, sokaklar boşaldı

01.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:33
Eskişehir'de yasak başladı, sokaklar boşaldı

ESKİŞEHİR'de, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı.

ESKİŞEHİR'de, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı. Polis, tüm kavşaklarda görev alırken, kapanması gereken iş yerini de denetledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği sokağa çıkma yasağı Eskişehir'de de saat 21.00'de başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kavşaklarda görev alarak yasağın başladığı saatlerde tüm araçları tek tek kontrol etti. Yasaktan muaf olanların dışında sokaklarda kısa sürede kimsenin kalmadığı gözlendi. Ayrıca kapanması gereken iş yerleri de polis ekiplerince denetlendi. Sokağa çıkma yasağı saat 05.00'de sona erecek.

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Eskişehir'de yasak başladı, sokaklar boşaldı
Eskişehir'de yasak başladı, sokaklar boşaldı
Eskişehir'de yasak başladı, sokaklar boşaldı
Eskişehir'de yasak başladı, sokaklar boşaldı
Eskişehir'de yasak başladı, sokaklar boşaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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