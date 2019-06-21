Eskişehir'de yasa dışı haşhaş ekimi

Eskişehir'de yasa dışı ekimi yapılan 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danışment Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Arazi incelemesinde yasa dışı ekimi yapıldığı belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş bulundu.

Tarla sahibi ve ekimi yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alınırken, haşhaşlar imha edildi.

Kaynak: AA