Eskişehir'de yarım ton titanyum tozu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de yarım ton titanyum tozu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

15.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:40
Eskişehir'de yarım ton titanyum tozu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir fabrikadan uçak motoru parçası imalatında kullanılan titanyum tozunu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de bir fabrikadan uçak motoru parçası imalatında kullanılan titanyum tozunu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikadan, uçak motoru parçası imalatında kullanılan 30 çuval içinde yaklaşık 500 kilogram titanyum tozu çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, fabrika çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.Y. ve F.D'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çalınan yarım ton titanyum tozu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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