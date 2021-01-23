Eskişehir'de yaralı halde bulunan akbaba ve şahin tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de yaralı halde bulunan akbaba ve şahin tedavi altına alındı

23.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:39
Eskişehir'de yaralı halde bulunan akbaba ve şahin tedavi altına alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaralı halde bulunan akbaba ve şahin tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaralı halde bulunan akbaba ve şahin tedavi altına alındı.

İlçe merkezine yakın bir alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan akbaba ve şahin, Seyitgazi Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.

İlçeye gelen Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince teslim alınan iki yaralı hayvanın tedavilerine başlandı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, yaralanan akbaba ve şahinin vatandaşlar tarafından bulunduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaralı akbaba ve yaralı şahini bulan vatandaşlarımız, belediyemiz ekipleri gelene kadar hayvanlarımızın yanından ayrılmayıp bizlere teslim ettiler. Bizler de anında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne durumu bildirdik ve bizden teslim almak üzere ekiplerini gönderdiler. Yaralı akbaba ve şahinin tekrardan özgür bir şekilde doğada uçmasını diliyorum. Duyarlılıkları için vatandaşlarımıza ve Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Seren Serengil Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Stjepan Tomas Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Tokat Ankara Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de yaralı halde bulunan akbaba ve şahin tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 12:42:35. #1.14#
title