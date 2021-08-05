Eskişehir'de yaraları sarmaya devam ediyor!
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Eskişehir'de yaraları sarmaya devam ediyor!

Eskişehir'de yaraları sarmaya devam ediyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu kapsamda daha önce İzmir depreminde de önemli destek çalışmaları yürüten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bölgeden gelen talepler doğrultusunda yaraları sarmaya devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları el birliği söndürülmeye çalışılırken bir yandan da sahada çalışan ekiplerin ve yöre halkının ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Afet dönemlerinde bölgedeki yerel yönetimler ile koordinasyonlu bir şekilde çalışan ve personel ile araç desteğinin yanı sıra bölge halkının ihtiyaçları konusunda da sorumluluk üstlenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yardımlarını sürdürüyor. 30 Temmuz'da ESGİAD iş birliği ile 26 ton Kalabak Suyu Antalya'ya ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, İşitme Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı adına Kerem Can Apaydın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Enton A.Ş. ve ulaştırma sektöründe hizmet veren Ercan Yunar işbirliği ile 2 tır Kalabak Suyu ve ihtiyaç malzemelerini Muğla'ya gönderdi.

Antalya Manavgat'ta itfaiye teşkilatı, Muğla'da ise arazözler ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarla birlikte dayanışma ruhunu yaşatmayı sürdüreceklerini ifade etti. Büyükerşen "Ülke olarak çok zor bir süreç yaşıyoruz. Çeşitli bölgelerde devam eden yangın haberlerini büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. Ayrıca sürecin başından beri de Antalya, Muğla ve Adana Büyükşehir Belediyelerimiz ile sürekli olarak iletişim halindeyiz. Personel ve araç desteğinin yanı sıra yangından etkilenen vatandaşlarımıza da umut olmak zorundayız. Bu sebeple belediye başkanlarımızın istekleri doğrultusunda hem kurum olarak hem de sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırsever hemşerilerimiz ile yaraların sarılmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bölgedeki içme suyu ihtiyacı için daha önce gönderdiğimiz 26 ton suya ilave olarak 2 tır daha su ve çeşitli malzemeleri bölgeye gönderdik. Ayrıca ilerleyen günlerde de evi zarar gören vatandaşlarımız için beyaz eşya, yatak, baza gibi çeşitli desteklerimiz olacak" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Bültenler

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