ARALIK, IĞDIR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim- Aralık 2021 dönemi Yapı İzin İstatistiklerine göre, Eskişehir'de yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 600 oldu.

TÜİK, 2021 yılının Ekim-Aralık dönemine ait Yapı İzin İstatistiklerini yayınladı. Verilere göre, Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 24,1 arttı. Eskişehir'de ise belediyeler yapı ruhsatı verilen bina sayısının 617, daire sayısının ise 2 bin 600 olduğu görüldü. Kentte yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçüm 471 bin 679 metrekare olarak belirtilirken, bu alanın 334 bin 152 metrekaresinin konut kullanımı, 44 bin 342 metrekaresinin konut dışı kullanımı, 93 bin 185 metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu kaydedildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel