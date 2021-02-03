Eskişehir'de yangında dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde müdahale edildi
03.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:33
Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şirintepe Mahallesi Özgü Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Bitişikteki binada yaşayan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar