Eskişehir'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Karahüyük Mahallesi'nde Hakime Güzel'in (70) yalnız yaşadığı tek katlı kerpiç evde yakılan sobanın alt kapağından halıya közün sıçraması sonucu yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Hakime Güzel ise aynı mahalledeki oğlunun evine yerleştirildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel