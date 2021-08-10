Eskişehir'de yangın bölgelerine yem desteği sürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kalabak Su, yatak, baza, jeneratör, soğutucu araç, temel ihtiyaç ve hijyen malzemeleri desteklerinin ardından şimdi de hayvancılık yapan vatandaşlar için yem desteği sağlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Karahüyük ve Tepebaşı Yusuflar Mahallelerinde bulunan tarlalarında ekip hasadını yaptığı yulaf balyalarını Adana, Antalya, Milas ve Menteşe'ye gönderiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçe belediyeleri ile görüşen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplamda 800 adet yulaf balyası ile yangından zarar gören hayvancılık yapan vatandaşlara destek olacak. Milas'ta hâlâ devam eden yangınlarla mücadeleyi sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yaklaşık 10 gündür, bölgede devam eden çalışanlara destek olmaya devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisi için önemini her platformda vurgulayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Yangınlardan önce de ekonomik olarak zor günlerden geçen çiftçilerimiz yaşanan yangın felaketinden dolayı daha da zor günlerle karşılaştı. Bizler de belediyemizin tarlalarında ürettiğimiz ürünlerle yangından zarar gören vatandaşlarımıza destek olma kararı aldık. Bugün 800 adet balyamız ihtiyaç bölgelerindeki belediyelerimize teslim edilmek üzere yola çıkıyor. Bu zor günlerde yaraları bir an önce sarmak için elimizden gelen tüm imkânlarımızla afet bölgelerine destek olmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile yangınlardan zarar gören vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler