Eskişehir'de yanan ormanlık alanda helikopter destekli soğutma çalışmaları sürüyor
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Eskişehir'de yanan ormanlık alanda helikopter destekli soğutma çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de yanan ormanlık alanda helikopter destekli soğutma çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de Mihalıççık ilçesinde kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangında helikopter destekli soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'de Mihalıççık ilçesinde kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangında helikopter destekli soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü, itfaiye ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Ankara ve Kütahya'dan da sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'den yönlendirilen helikopter soğutma çalışmalarına katılıyor.

Karadan da ekipler soğutma işlemine destek veriyor.

Eskişehir'de yanan ormanlık alanda helikopter destekli soğutma çalışmaları sürüyor
Eskişehir'de yanan ormanlık alanda helikopter destekli soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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