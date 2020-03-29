Eskişehir'de "yan bakma" kavgası: 1 yaralı
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
29.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:40
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi İyiler Sokağı'nda yolda yürüyen iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
F.N. (29) tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu yanında taşıdığı bıçakla Y.K'yi (26) kulağından yaraladı.
Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli F.N. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA