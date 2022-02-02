Eskişehir'de yakalanan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi
AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ve cezası kesinleşen N.U'nun yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Saklandığı evde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel