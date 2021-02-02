Eskişehir'de yakalanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı
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Eskişehir'de yakalanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

02.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:17
Eskişehir'de yakalanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

ESKİŞEHİR'de hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR'de hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Z.Ç., tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ'ye üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Z.Ç.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Z.Ç. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.Z.Ç.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve kapatılan örgüte ait yerlerde yönetici olarak çalıştığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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