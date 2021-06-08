FETÖ'den 9 tutuklama
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FETÖ'den 9 tutuklama

FETÖ'den 9 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve yakalanan 9 sanık çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve yakalanan 9 sanık çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişiyi, evlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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