Eskişehir'de yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı
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Eskişehir'de yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı

Eskişehir'de yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 8 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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