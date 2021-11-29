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Son dakika haberi! FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 24 kişinin 7'si tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 24 kişinin 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla şüpheliler, kent merkezinde saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 7'si tutuklandı. Diğer yakalanan 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi! FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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