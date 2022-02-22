Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
AA, Emrah Yaşar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hapis cezaları kesinleşen kişilere yönelik 1-14 Şubat'ta operasyonlar düzenlendi.
Kasten öldürme, gasp, hırsızlık gibi suçlarından 6 ila 24 yıl hapse mahkum edilen 51 hükümlü, saklandıkları evlerde yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel