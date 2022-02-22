Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Haberler
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Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hapis cezaları kesinleşen kişilere yönelik 1-14 Şubat'ta operasyonlar düzenlendi.

Kasten öldürme, gasp, hırsızlık gibi suçlarından 6 ila 24 yıl hapse mahkum edilen 51 hükümlü, saklandıkları evlerde yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

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