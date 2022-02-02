Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Haberler
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Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "hileli iflas", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve " Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3 yıl ila 15 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 5 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan M.M, R.D, M.D, M.Ü. ile H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Ateşli Silahlar Kanunu, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel, Haber

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