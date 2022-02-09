Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Vişnelik Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çok miktarda içki ve sigaraların çalınmasıyla ilgili 5 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, M.Ö, U.Y. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.K. serbest bırakıldı.

Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Haberler

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