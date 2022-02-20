Eskişehir'de yakalanan 4 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "borçlunun ödeme şartını ihlali, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, kasten öldürme" suçlarından 1 yıl ila 12 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 4 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan D.D, Y.A, N.B. ile E.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel