Eskişehir'de yakalanan 4 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Haberler
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Eskişehir'de yakalanan 4 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de yakalanan 4 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "borçlunun ödeme şartını ihlali, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, kasten öldürme" suçlarından 1 yıl ila 12 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 4 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan D.D, Y.A, N.B. ile E.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel, Haberler

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