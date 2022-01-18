Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 11 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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