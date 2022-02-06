Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 213 firari yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 213 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 20 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aralarında 'kasten öldürme, gasp, hırsızlık, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, orman yangınına neden olma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından 18 yıl ile 1 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilen 213 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 213 şahıs saklandıkları evlerde yakalandı. Şahıslardan 103'ü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar ise serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa