Eskişehir'de yakalama kararı olan 7 FETÖ mensubu cezaevine konuldu
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Eskişehir'de yakalama kararı olan 7 FETÖ mensubu cezaevine konuldu

Eskişehir'de yakalama kararı olan 7 FETÖ mensubu cezaevine konuldu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yakalama kararı bulunan 6'sı hükümlü 7 FETÖ mensubu cezaevine konuldu.

Eskişehir'de yakalama kararı bulunan 6'sı hükümlü 7 FETÖ mensubu cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 4 ila 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlünün bulundukları adresleri belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Polis, örgütün "mahrem imam" kadrosunda yer aldığı iddia edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan B.D.B'yi de gözaltına aldı.

Öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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