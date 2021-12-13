Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle tedbirli olarak şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ıslanmaktan korundu.

Eskişehir'de öğlen saatlerinde etkisini artıran yağmur, vatandaşlara şemsiyelerini açtırdı. Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığının en yüksek 10 dereceye ulaşması beklenen kentte, yağmur nedeniyle şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sahibi tarafından, yağmurluk giydirilerek gezmeye çıkarılan bir köpek ise ilgi odağı oldu. Kentte salı ve çarşamba günleri aralıklarla devam etmesi beklenen yağmur yağışının, perşembe günü yerini karla karışık yağmur ve ardından kar yağışına bırakması ön görülüyor. - ESKİŞEHİR