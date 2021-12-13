Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle tedbirli olarak şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ıslanmaktan korundu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle tedbirli olarak şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ıslanmaktan korundu.

Eskişehir'de öğlen saatlerinde etkisini artıran yağmur, vatandaşlara şemsiyelerini açtırdı. Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığının en yüksek 10 dereceye ulaşması beklenen kentte, yağmur nedeniyle şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sahibi tarafından, yağmurluk giydirilerek gezmeye çıkarılan bir köpek ise ilgi odağı oldu. Kentte salı ve çarşamba günleri aralıklarla devam etmesi beklenen yağmur yağışının, perşembe günü yerini karla karışık yağmur ve ardından kar yağışına bırakması ön görülüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

Eskişehir'de yağmuru gören şemsiyelerini açtı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title