Eskişehir'de yağmur maratonu
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Eskişehir'de yağmur maratonu

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Haberler | Yerel

Eskişehir'de yağmur maratonu Aniden bastıran yağmura yakalananların kapalı yer bulmak için sağa sola kaçışı ilginç görüntüler oluşturdu Eskişehir'de meteorolojinin yağış uyarısını dikkate almayan vatandaşların bir anda yağan yağmura hazırlıksız yakalanıp saçak altlarına koşuşturmaları...

Eskişehir'de yağmur maratonu

Aniden bastıran yağmura yakalananların kapalı yer bulmak için sağa sola kaçışı ilginç görüntüler oluşturdu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meteorolojinin yağış uyarısını dikkate almayan vatandaşların bir anda yağan yağmura hazırlıksız yakalanıp saçak altlarına koşuşturmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de meteorolojinin öğleden sonrası için yaptığı kısa süreli kuvvetli yağış uyarısını tahmini tuttu. Güneşli havaya aldanıp yanına yağmurluk veya şemsiye almayan vatandaşlar, öğleden sonra aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağmurda ıslanmamak için kaçışanlar oldukça fazla olunca saçak altlarında, kapalı alanlarda insan yoğunluğu oluştu. Eskişehir'in en işlek caddelerinden olan İki Eylül Caddesi dakikalar içinde boşaldı. İnsanların adeta maraton koşar gibi sağa sola kaçışı ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği tahmininde bulunurken, vatandaşları meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirlere karşı uyarmıştı.

Eskişehir'de yağmur maratonu
Eskişehir'de yağmur maratonu
Eskişehir'de yağmur maratonu
Eskişehir'de yağmur maratonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut

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