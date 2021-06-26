ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
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ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü

ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlar, bazı ürünlerde hasat dönemi yaklaşan çiftçileri sevindirdi.

Eskişehir'de son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlar, bazı ürünlerde hasat dönemi yaklaşan çiftçileri sevindirdi.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kırsal Beyazaltın Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle son 15 günde düşen yağışlarla üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Mısır, ay çiçeği ve sonradan gelecek üretim için güzel bir yağış dönemi geçirdiklerini belirten Buluşan, "Arpanın ve buğdayın sapları kuraklıktan dolayı kısa kaldı ama bu yağışlarla buğdaydaki danelerin verimli olacağını düşünüyoruz. Her yıl olduğu gibi iklim değişikliğinin çok büyük bir etkisi var. Bu nedenle artık tarımımızda tarihlerle değil, mevsimlere ve iklimlere göre hareket etmemiz gerekecek. Bu sene mısır ve ay çiçeğinde bunu gördük." diye konuştu.

Üretici Birol Özsak ise yağışların özellikle mısır, ayçiçeği ve pancara çok faydalı olduğunu ifade etti.

ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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