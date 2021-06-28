Eskişehir'de vişneler tezgâhlarda yerini aldı

Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve özellikle reçel yapımı için tercih edilen vişne, pazar tezgahlarında yerini almaya başlandı.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve özellikle reçel yapımı için tercih edilen vişne, pazar tezgahlarında yerini almaya başlandı.

Eskişehir'de kurulan Pazartesi pazarında vişneler tezgahlarda yerini alırken kilogramı 8 TL'den satışa sunuldu. Kas ağrılarına ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle bilinen vişneye talep var. Pazardaki vatandaşlar, hem reçel yapmak için hem de yemek için tercih ettiği vişnelerin fiyatını uygun bulduklarını belirtti.

Bilecik'e bağlı Harman Köyünde 20 senedir hem tarımla uğraşan ve yetiştirdikleri ürünleri civardaki illerde ve ilçelerdeki pazarlarda satan Ümmihan Seki, bu sene vişneden iyi verim aldıklarını söyledi. Vişneyi kendisi yetiştirdiği için pahalıya satmadığını belirten Seki, "Geçen seneye göre vişneden bu sene daha iyi verim aldık. Biz vişnelerimizi kendimiz yetiştiriyoruz ve gelip pazarda satıyoruz. O yüzden fiyatlarımızı biraz ucuz tutuyoruz. Geçen sene de 8 liradan satıyorduk bu sene de. Gelen taleplerden genel olarak memnunuz ve fiyatlarda pahalı değil. Genel olarak gelen taleplerden memnunuz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı