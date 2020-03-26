Eskişehir'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" görev başında Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine Eskişehir Valiliğinin kararıyla oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.

112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak yardım talebinde bulunan kişilerin acil ihtiyaçları, görevliler tarafından karşılanıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Mart itibarıyla 3 bin 102 talebin 3 bin 53'ünün yerine getirildiği bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezine bin 123 kişinin başvurduğu duyurulan açıklamada, 155 Polis İmdat Hattı'na 1270, 156 Jandarma İhbar Hattı'na 217, diğer ilgili kurumlara da 492 kişinin müracaat ettiği belirtildi.

Kaynak: AA