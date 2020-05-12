Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde görevli Vefa Sosyal Destek Grubu, 11 yaşındaki Kayra Tarcan'ın doğum gününü kutladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde görevli Vefa Sosyal Destek Grubu, 11 yaşındaki Kayra Tarcan'ın doğum gününü kutladı.

Seyitgazi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllü çalışan sağlıkçı Elife Tarcan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su İşleri'nde görevli eşi Murat Tarcan, Seyitgazi ilçesinde anneannesi ve dedesinin yanında kalan çocukları Kayra Tarcan'ın 11'inci yaş gününü kutlamak için Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grupları'nı arayıp yardım istedi.

Anne ve babanın isteği üzerine çocukları Kayra'ya doğum günü pastası ve hediyesi olan uzaktan kumandalı kepçe, Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından iletildi.

Kaynak: AA