Eskişehir'de valizinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

12.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:40

Eskişehir'e yurt dışından gelen ve valizinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Hasan Polatkan Havaalanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, kente gelen bir kişiye ait valizde 355,6 gram esrar ile hassas terazi buldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA