Eskişehir'de valizinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Eskişehir'de valizinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı - Haber

Eskişehir'de valizinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'e yurt dışından gelen ve valizinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

12.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:40
Eskişehir'de valizinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

'e yurt dışından gelen ve valizinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Hasan Polatkan Havaalanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, kente gelen bir kişiye ait valizde 355,6 gram esrar ile hassas terazi buldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler