Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da düştü

ESKİŞEHİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka sayısı Eskişehir'de arttı, Bilecik ve Kütahya'da ise düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 166,29'den 23,06 oranında azalarak 143,23'e düştü. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 366,68'den 34,74 oranında düşerek 331,94 seviyesine indi.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kütahya ve Bilecik vaka düşüşüne rağmen haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen 'kırmızı' renkte yer aldı. Eskişehir'de ise harita tamamen kızardı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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