Eskişehir'de vagonlardan mekanik parça hırsızlığı

Eskişehir'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait vagonlardan 700 bin lira değerinde mekanik parça çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagözler Mahallesi'nde park halindeki trenin 19 vagonundan mekanik parçaların sökülerek çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılar, O.Ö. ile B.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hurdacıya satıldığı belirlenen çalıntı malzemeler, TCDD yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA