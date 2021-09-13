Eskişehir'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.
Polisleri fark ederek kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan ve üzerinde yapılan aramada 23,29 gram kokain ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri