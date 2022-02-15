Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde 10,87 gram sentetik uyuşturucu, 2,24 gram esrar ile 87 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haberler

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