Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde 5 kilo 452 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haberler

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