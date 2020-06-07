Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, satmak üzere kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlının adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, evin eklentilerinde narkotik köpeği "Lady" ile yaptıkları aramalarda 68,77 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar tablet ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA