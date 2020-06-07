Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
07.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:31

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, satmak üzere kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlının adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, evin eklentilerinde narkotik köpeği "Lady" ile yaptıkları aramalarda 68,77 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar tablet ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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