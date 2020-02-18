Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

18.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:56
Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

'de yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste gözaltına alınan Ali M'nin üzerinde iki uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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