Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste gözaltına alınan Ali M'nin üzerinde iki uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.