Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

10.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:18
Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şirintepe Mahallesi'nde sokak satıcısı oldukları iddia edilen 2 zanlının üzerinde aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 3'ü kurusıkı 4 tabanca ile 6 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. ve S.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Beren Saat Hande Erçel Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:18:31. #1.15#
title