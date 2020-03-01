Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

01.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:42
Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

'de yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.


İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.


Gözaltına alınan L.B. ile Y.G'nin üzerinde sentetik uyuşturucu ile haplar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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