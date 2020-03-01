Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan L.B. ile Y.G'nin üzerinde sentetik uyuşturucu ile haplar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA