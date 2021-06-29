Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'nde bir adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

"Uyuşturucu ticareti" yapmak suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde narkotik detektör köpekleriyle yapılan aramalarda, 217,33 gram metamfetamin, 294 sentetik hap, 48,83 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 20 tüfek şarjörü ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ü. ve S.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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