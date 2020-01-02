Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

02.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:14
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

'de yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Bu adreste bulunan 6 kişinin üzerinde ve evdeki aramalarda 84,88 gram sentetik uyuşturucu ve 9,43 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birinin adliyeye getirilişinde polislerden başını montla örtmesini istemesi dikkati çekti.

Uyuşturucu bulundurdukları ileri sürülen diğer 3 kişi ise hakkında yasal işlem uygulanarak polis tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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