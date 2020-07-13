Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, zanlıyı yakaladı.

Narkotik köpeği "Lady" ile ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 106,85 gram sentetik uyuşturucu, 50,61 gram esrar, 3 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı tahmin edilen kilitli 200 poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA