Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolunda S.O'ya ait otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 256,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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