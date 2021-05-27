Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolunda S.O'ya ait otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 256,25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar