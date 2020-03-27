Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı - Haber
Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı

Eskişehir Tren Garında, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şüpheli şahsın üzerinden 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:19
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı

Eskişehir Tren Garında, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şüpheli şahsın üzerinden 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekipleri, Eskişehir Tren Garında durumundan şüphelenilen 1 şüpheli şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerinde; 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan polis ekipleri, şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haber
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Haber
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haber
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi Haber
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Bülent Uygun Servet Yazıcı Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Polis Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 17:50:30. #1.14#
title